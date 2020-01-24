Kadın güreşçiler komando gibi eğitim görüyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kadın Güreşçiler şampiyonalara komandolar gibi hazırlanıyor. Yaptıkları idmanlarla adeta erkek sporculara taş çıkartan kadın güreşçilerin hedefi önce Türkiye şampiyonluğu, ardından da Avrupa’da Türk Bayrağını dalgalandırmak.

Yarıyıl tatilini dinlenerek değil çalışarak geçiren kadın güreşçiler Nazilli’de adeta komando eğitimini aratmayan çalışmaları ile madalya peşinde koşuyor. Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışmalarını sürdüren Afyon, Kuyucak ve Nazillili 1014 yaş arası kadın güreşçiler, milli güreş antrenörleri eşliğinde hazırlandıkları Türkiye Şampiyonası çalışmalarında adeta erkek sporculara taş çıkartıyor.

Yaşları 1014 arasında değişen kadın güreşçiler ısınma hareketlerinin ardından Milli Güreşçi Koca Yusuf şarkısı eşliğinde antrenman yapıyor. Kadın güreşçiler, onlarca kilo ağırlığındaki traktör tekerleklerine dahi takla attırıyor, halata tırmanıyor, halter kaldırıyor, şınav çekiyor. Hocalarının verdiği taktikler doğrultusunda birbirleri ile güreş tutarak rakibini alt edecek oyunları en inceliğine kadar öğreniyor.

Deneyimli güreş antrenörlerinin gözetiminde Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda çalışmalarını sürdüren genç güreşçiler, aldıkları eğitimle adeta erkek sporculara taş çıkartıyor. Oldukça zorlu idmanlarda ter döken güreşçilere moral vermek amacıyla ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker de çalışmaları yerinde izleyerek genç sporculara başarı dilediler. Mart ayında yapılacak olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılacak olan genç sporcular, hedeflerinin milli sporcular arasına seçilerek Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirttiler.

2 yıldır güreş yaptığını ifade eden genç güreşçilerden Nurgül Doğan; “2 yıldır Taşoluk Belediye Spor Kulübünde güreşiyorum. Hedefim antrenörüm gibi antrenör olmak. Güreşi çok seviyorum. Kendimi çok geliştirdim güreşte. Biz çok başarılı bir takımız” dedi.

Güreşçilerden Meryem Sancak da, hedefinin Avrupa’da derece alabilmek olduğunu ifade ederek, “Taşoluk Belediyespor Kulübü sporcusuyum. Hedefim Avrupa’da derece alabilmek. Yani daha iyi olabilmek. Güreşi çok seviyorum ve 6 senedir bu sporu yapıyorum. Ve gitgide bağımlılık yapıyor. Asla bırakmak istemiyorum. Sonuna kadar mücadele edip bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırmak istiyorum” dedi.



Dilara Sultan Öner ise, "İl birinciliğim var. Hedefim mart ayındaki şampiyonada Türkiye şampiyonu olmak ve bayrağımızı Avrupa’da taşımak” dedi.



Nazillili Güreş Antrenörü Ahmet Soner Erdoğan da, Afyon ve Kuyucaklı sporculara ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek; “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nazilli Güreş antrenörüyüm. Afyon, Kuyucak ve Nazilli’deki kadın güreş takımlarımızı 15 tatilde gelişim kampına davet ettik. 30’a yakın sporcumuz var. Amacımız ileri ki aylarda Türkiye Şampiyonasına hazırlanmak. Benimle beraber Afyon ve Kuyucak Güreş antrenörü ile birlikte çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Amacımız çocuklarımızın kondisyonumu arttırmak, teknik ve taktik becerilerini geliştirmek. Amacımıza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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