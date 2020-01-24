Kuşadası Gençlikspor için güç birliği

Kuşadası Gençlikspor’un yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel, Yaser Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek, “Bu sezon şampiyon olacağınıza inancımız tam. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin gururu olan takımımıza elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.



Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye kulüp Başkanı Yaser Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Kuşadası Gençlikspor’un ligdeki durumu ve hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp Başkanı Yaser Doğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek üzerinde siyahbeyazlı takımın armasının bulunduğu seramik bir futbol topu hediye etti.



Kentte uzun yılar spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın Kuşadası Belediyesi tarafından yenileneceğini müjdeleyen Başkan Ömer Günel, “Öncelikle Yaser Doğan ve yeni yönetimine yaptıkları bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve etkinliklere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Proje kapsamında tribünlerdeki koltuklar sökülerek yerlerine yenisi monte edilecek. Yedek kulübeleri ile çatılarda da yenileme işlemi yapılacak. Özer Türk Stadı yeni yüzüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda halkımızın karşısına çıkacak”

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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