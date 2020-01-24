İki hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ali Ş. ile kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten aranan Uğur T. polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satın almak, uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak ile cezaevinden firar etmek suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ş'nin Kuşadası'nda olduğunu belirledi. A.Ş, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından A.Ş, dün Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gezerken yakalandı. Öte yandan aynı gün düzenlenen diğer operasyonda kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten hakkında 3 Yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan U.T., polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yürürken ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki hükümlü tutuklandı.

AYDIN 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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