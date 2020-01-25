Nazilli'den Elazığ'a yardım eli

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ'a yardım için seferber oldu.

Elazığ'a bir yardım eli de Aydın'ın Nazilli ilçesinden uzandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ'a yardım gönderdiklerini açıkladı. Başkan Özcan yaptığı paylaşımda "Elazığ'daki vatandaşlarımıza bu gece 1000 battaniye gönderiyoruz. Sabah yerine ulaşmış olacak. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.