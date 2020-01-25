Borç kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Suriye uyruklu Gazi El Muhammed (35) kendisine olan borcunu ödemesini isteyince tartıştığı Suriyeli İbrahim isimli kişi tarafından bıçaklandı. Muhammed ağır yaralanırken, İbrahim gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde Hayırseverler Çeşmesi önünde meydana geldi. Suriye uyruklu Gazi El Muhammed iddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim'den kendine olan borcunu ödemesini istedi. İbrahim´in parayı vermeyeceğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim, bıçakla Gazi El Muhammed'i yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen salğık görevlilerince kanlar içinde kalan Muhammed, yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı Gazi El Muhammed´in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerince İbrahim´i gözaltına alındı.



AYDIN 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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