Aydın filede Beylikdüzü sınavında

- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta ikinci yarının ilk maçında evinde lider Vakıfbank'a 3-1 yenilen 7'nci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile deplasmanda karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, İstanbul'dan zaferle dönerek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
AYDIN
25 Ocak 2020 Cumartesi
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