Kuşadası Tülüşah koruma eylem planı yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'Tülüşah' koruma eylem planı yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tülüşah Aydın Gaşağı Tür Koruma Eylem Planı toplantısı, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdür Yardımcısı M. İbrahim Çolak, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı Aydın DKMP Yüksek Ziraat Mühendisi M. İstemihan Kahraman, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğrt. Üyesi Aziz Bostan, İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Belediyesi’nden Ziraat Mühendisi Cem Özgür Demirci, Soğucak Muhtarı Mehmet Bozok, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Hasan Basri Özakçan, KUŞAKK’tan Münire Kalkım, EKODOSD’tan Yeşim Cinbaş ve Bahattin Sürücü katıldı.

Kurumlar arası işbirliğinin bir örneğinin sergilendiği toplantıda, endemik bir tür olan Tülüşahla ilgili eylem planı toplantı kararları alındı.

Alınan kararlarda; Milli Emlak, Belediye, Üniversite ve diğer kamu arazi stoğu çıkarılacak ve Tülüşaha uygun yaşam alanları belirlenecek. Okullarda öğretmen ve öğrencilerle Tülüşahla ilgili eğitim çalışmaları yapılacak. Belediye, emniyet ve Jandarma kolluk kuvvetleri bitkiyle ilgili bilgilendirilecek. IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği) Türkiye temsilcileriyle görüşülerek, koruma çalışmalarına ait planlamalar yapılacak. Tanıtım için sesli ve alt yazılı kısa sunumlar hazırlanacak. Turizm bürolarında, otellerde ve turistlerin uğrak yerlerinde Tülüşahla ilgili broşürler yer alacak. Kaymakamlık, Belediye, Üniversite ve ilgili kurumlar internet sayfalarında Tülüşah hakkında kısa bilgi sunacak. Kuşadası’na özgü türün tanıtımı için, kooperatifler ve işletmelere hediyelik eşya üretimi teşvik edilecek. Haziran ayı sonunda arazide tanıtım ve bilgilendirme etkinliği yapılacak.

Latince adı Rhaponticoides mykalea olan Tülüşah/Aydın Gaşağı, 1978 yılında İsviçreli Max NydeggerHügli tarafından Kuşadası’ndan toplanarak, İsviçreli botanikçi Arthur HuberMorath tarafından toplandığı yerin adına atfen Milli Parkın olduğu Samson Dağları’nın antik ismi Mykalae ismi konularak 1979 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır.

Yayılış alanları Kuşadası Kirazlı Yolu, Yaylaköy ve Soğucak bölgeleri olan bitkinin tehdit altında bulunan bireyleri Güvercinada ve Doğal Botanik Park içine nakledilmiş ve başarılı bir şekilde uyum sağlamıştır.

Dünyada hızlı bir şekilde büyüyen doğa turizminin dallarından biri olan botanik turizmine her geçen yıl ilginin arttığı görülmektedir. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan Kuşadası için önemli bir değer olan Tülüşah, turistlerin en yoğun geldiği Haziran ve Temmuz aylarında 3 metreye yaklaşan boyu ve sarı açan çiçekleriyle cazibeli bir bitkidir. Kuşadası turizmine de pozitif etkisi olacaktır.dendi

AYDIN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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