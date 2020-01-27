Nazilli ADSM'nin yeni Başhekimi Çıbıklı oldu

Nazilli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimliğine atanan Dt. Mehmet Çıbıklı yeni görevine başladı.

Nazilli ADSM Başhekimi görevini yürütmekteyken Aydın ADSM Başhekimliği görevine atanan Dt. Zafer Zinnur Derin'in yerine atama yapıldı. Derin'den boşalan başhekimliğe, Nazilli ASDM hekimlerinden Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Dt. Mehmet Çıbıklı atandı. Çıbıklı bugün itibari ile yeni görevine başladı.

AYDIN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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