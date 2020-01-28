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Öğrencilerin sömestir tatilinde Pony Park keyfi

DHA

- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çocuklar, aileleriyle birlikte çoğunluğu 'Pony' cinsi atların bulunduğu parka giderek, sömestir tatilinin keyfini çıkarıyor.
Kuşadası'ndaki öğrenciler, 15 günlük sömestir tatilinin keyfini Kuştur mevkisindeki 3 dönümlük arazide bulunan Pony Park'ta çıkarıyor. Haziran ayında, Kuşadası Belediyesi'nin verdiği destekle kurulan park, öğrenci ve ailelerden yoğun ilgi görüyor. Kış mevsimi olmasına rağmen kentte hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesini fırsat bilen anne ve babalar çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmek için soluğu Pony Park'ta alıyor. Büyüklerin yanı sıra 'Pony' cinsi atların da bulunduğu tesiste ata binen çocuklar, bir yandan da parktaki tavus kuşu, sülün ve cüce keçi gibi diğer canlıları besleyip küçük yaşta hayvan sevgisi ediniyor.
Her hafta sonu Pony Park'a ailece geldiklerini belirten esnaf Ahmet Altıntaş (36), "Burası çocukların doğal bir ortamda hayvanlarla vakit geçirebilmesi için çok güzel bir yer. Kuşadası Belediyesi'ne bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyoruz. İlçemizde bu tür alanların çoğalmasını istiyoruz" dedi.
'FAYTON ÇEKİYORLARDI'
İşletme sahibi Hüseyin Birinci ise Pony Park'ın küçük yaştan itibaren çocuklara hayvan sevgisi aşıladığını söyledi. Parktaki atların daha önce ilçe merkezindeki faytonları çektiğini ifade eden Birinci, "Hayvan haklarını son derece önemseyen bir belediye başkanımız var. Buradaki atlar yaz mevsiminin sıcağında faytonlara koşulmak yerine artık minik misafirlerimizin ilgi ve alakalarına mazhar oluyorlar. Hem çocuklar hem de aileler bu durumdan son derece memnun" diye konuştu.

AYDIN

28 Ocak 2020 Salı

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