Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde, gerek hususi gerekse ticari araç muayenelerinde yaşanılan sorunlara çözüm bulmak için ilçedeki oda başkanları bir araya geldi.

Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde, gerek hususi gerekse ticari araç muayenelerinde yaşanılan sorunlara çözüm bulmak için ilçedeki oda başkanları bir araya geldi.
Toplantıda ilçeye bir araç muayene istasyonu açılması konusu ele alındı. Toplantıya Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şerif Erul, Ticaret Odası 8. Meslek Komitesi Başkanı Evren Kamacı ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsilciler katıldı.
Oda Başkan Vekili Hikmet Atilla Türkiye’nin pek çok bölgesinde nüfusu az olan bölgelerde bile yerleşik Araç Muayene istasyonlarının kurulduğunu, yerleşik nüfusumuza ek olarak yazın artan araç sayısı sebebiyle mobil istasyonların ihtiyacı karşılayamadığını vurguladı.
Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz ise sadece Didim’e kayıtlı binlerce aracın bulunduğunu vatandaşların araç muayenesi için 1 hafta önceden sıra almak zorunda kaldığından bahsetti.
Didim Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul lokasyon bazında değerlendirildiğinde Didim’de çok büyük bir ihtiyacın karşılanacağını ve kurulacak olan istasyonun Didim esnafının da menfaatine olacağını sözlerine ekledi.
Hikmet Atilla Didim’de böyle bir hizmetin faaliyete geçmesinin çok önemli olduğu ve toplantıya katılamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile görüşüldüğünü ve destek sözü aldıklarını ifade etti. Birlikte hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
Toplantıda birlikte hazırlanacak bir talep yazısının ilgili mercilere gönderilmesine karar verildi.

AYDIN

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ...
Aydın’da doğum ve ölüm azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da doğum ve ölüm azaldı
Didimli minik cimnastikçiler plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Didimli minik cimnastikçiler plaketle ödüllendirildi
Didim’in EMİTT Fuarı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Didim’in EMİTT Fuarı hazırlıkları tamamlandı
Nazilli Ticaret Odası’nın depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı
YEREL HABERLER Nazilli Ticaret Odası’nın depremzedeler için ...
AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet etti
YEREL HABERLER AK Parti, Aydınlı gençleri siyaset akademisine davet ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Aydın gevreği teknolojiye yenilmedi Pazara giden herkes, simidini alıp da dönüyor
YEREL HABERLER Aydın gevreği teknolojiye yenilmedi Pazara giden ...
Didim açıklarında 129 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim açıklarında 129 kaçak göçmen yakalandı
CHP İl Başkanı Çankır’dan, Bozdoğan Belediye Başkanı Altıntaş’a ‘sözünde dur’ çağrısı “Bu kış günü 71 kişiyi kapı önüne bırakmak büyük vebaldir”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan, Bozdoğan Belediye Başkanı ...
Öğrencilerin sömestir tatilinde Pony Park keyfi
YEREL HABERLER Öğrencilerin sömestir tatilinde Pony Park keyfi
Adliyeye taşlayan alkollü şahıs kelepçelenerek zapt edildi
YEREL HABERLER Adliyeye taşlayan alkollü şahıs kelepçelenerek zapt ...
Aydın’da şaşırtan kaza Yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aydın’da şaşırtan kaza Yoldan çıkıp devrilen kamyonun ...
İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira lazım
YEREL HABERLER İkbal'in kulaklarına kavuşması için 250 bin lira ...
Yarım asırlık anne yadigarı yorganını bağışladı
YEREL HABERLER Yarım asırlık anne yadigarı yorganını bağışladı
Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı
Kuşadası’ndan Elazığ ve Malatya’ya gönül köprüsü
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan Elazığ ve Malatya’ya gönül köprüsü
Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları süsleyecek Katar’ın stat, otel ve havaalanlarını Türk mermerleri süsleyecek
YEREL HABERLER Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları ...
İhlas Ailesinin acı günü
YEREL HABERLER İhlas Ailesinin acı günü
Nazilli ADSM'nin yeni Başhekimi Çıbıklı oldu
YEREL HABERLER Nazilli ADSM'nin yeni Başhekimi Çıbıklı oldu
Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek TKDK Aydın İl Koordinatörü Bozkurt, kurumun çalışmalarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Aydın’da 43 projeye 95 milyon TL hibe destek TKDK ...
Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk sıcak satışla tamamlandı
YEREL HABERLER Aydın Tarım Fuarı 342 bin ziyaretçi ve 180 milyonluk ...
Kuşadası CHP'den Başkan Günel'e ziyaret
YEREL HABERLER Kuşadası CHP'den Başkan Günel'e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X