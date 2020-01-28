Didim’de odalar araç muayene istasyonu için bir araya geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde, gerek hususi gerekse ticari araç muayenelerinde yaşanılan sorunlara çözüm bulmak için ilçedeki oda başkanları bir araya geldi.

Toplantıda ilçeye bir araç muayene istasyonu açılması konusu ele alındı. Toplantıya Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şerif Erul, Ticaret Odası 8. Meslek Komitesi Başkanı Evren Kamacı ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

Oda Başkan Vekili Hikmet Atilla Türkiye’nin pek çok bölgesinde nüfusu az olan bölgelerde bile yerleşik Araç Muayene istasyonlarının kurulduğunu, yerleşik nüfusumuza ek olarak yazın artan araç sayısı sebebiyle mobil istasyonların ihtiyacı karşılayamadığını vurguladı.

Şoförler Odası Başkanı Savaş Cengiz ise sadece Didim’e kayıtlı binlerce aracın bulunduğunu vatandaşların araç muayenesi için 1 hafta önceden sıra almak zorunda kaldığından bahsetti.

Didim Esnaf Odası Başkanı Şerif Erul lokasyon bazında değerlendirildiğinde Didim’de çok büyük bir ihtiyacın karşılanacağını ve kurulacak olan istasyonun Didim esnafının da menfaatine olacağını sözlerine ekledi.

Hikmet Atilla Didim’de böyle bir hizmetin faaliyete geçmesinin çok önemli olduğu ve toplantıya katılamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç ve Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile görüşüldüğünü ve destek sözü aldıklarını ifade etti. Birlikte hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Toplantıda birlikte hazırlanacak bir talep yazısının ilgili mercilere gönderilmesine karar verildi.

AYDIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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