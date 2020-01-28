Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

Antalya Manavgat’ta 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Naim Süleymanoğlu Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasından Aydın’lı sporcular madalyalarla döndü.

Burcu İldem Gerçekden U15 kategorisi 71 kg.da 4 Türkiye rekoru kırdı. Büyükler müsabakalarında kendi üç kategorisinde büyüklerde 3. oldu. Gençler ve büyükler İslam Oyunlarında şampiyonluklara sahip olan Sümeyye Kentli 59 kg.da Türkiye şampiyonu oldu. Fatma Topaloğlu +87 kg.da yıldız kategorisinde olmasına rağmen Türkiye şampiyonu oldu.

Sporcuları ve antrenörü Meliha Sarıkoca’yı makamında ağırlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, alınan bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sporculara spor çantası hediye etti. Fillikçioğlu, "Sporcularımız antrenörlerinin disiplinli ve özverili çalışmaları neticesinde yıllardır emek veriyorlar ve bu emeğinin karşılığını da alıyorlar. Aldıkları bu başarılar bizleri oldukça memnun etti. Sporcularımız Burcu İldem Gerçekden, Sümeyye Kentli, Fatma Topaloğlu ve antrenörleri Meliha Sarıkoca’yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim'' diye konuştu.

AYDIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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