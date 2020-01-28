Başkan Özcan şehit ailelerini unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Şehit Önder Ayıklar ve Şehit Ali Günay’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eşi Aslı Özcan ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Jale Keskin, Şehit Önder Ayıklar ve Şehit Ali Günay’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

18 Mart’a kadar belirli bir program dahilinde ilçedeki şehit ailelerinin tamamını ziyaret edeceklerini söyleyen Başkan Özcan, “Bizler, hayatımızın her anında vatanı ve milleti uğruna canlarını hiçe sayan evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmakla mükellefiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman başımızın üste yeri var. Bugün bizleri evlerinde çok güzel bir şekilde misafir ettiler. Bizim de kendilerine her zaman kapımız sonuna kadar açık ” sözlerini kaydetti.

Şehit ailelerine desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Keskin; “Başkanımız şehit ailelerimizi belediye başkanı seçilmeden önce de sürekli ziyaret ediyordu. Sık Sık onların sorunlarını, sıkıntılarını dinleyip sevinçlerine ortak oluyor. Bu bizim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte de ailelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AYDIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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