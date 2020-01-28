Aydın’da şoförler 2. dönem hazırlıklarını tamamladı UKOME ve trafik ekiplerine teşekkür eden Özmeriç: Aydın'da korsana geçit yok

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şoför esnafının ekonomik açıdan zorlu bir yıl geçirmesine rağmen, 2019 yılının yolcu güvenliği ve konforu açısından gayet sağlıklı geçtiğini belirtti. İki haftalık yarıyıl tatilinin pazartesi günü sona ereceğini belirten Başkan Özmeriç, hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirterek başta kuralları uyan toplu taşıma araçlarının şoförleri olmak üzere, denetimleri gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Aydın Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine teşekkür etti. Başkan Özmeriç; "Aydın'da korsan olmadı bundan sonra da olması mümkün değil" dedi.

Türkiye’deki toplu taşıma sektöründe yapılan yenilik ve kanuni düzenlemelere en önce ayak uyduran illerin başında Aydın ilinin geldiğini ve şu anda UKOME ve Emniyet denetimlerinin yanında şehiriçi taşıma hizmeti veren tüm araçların faaliyette bulunduğu her dakikasının kameralarla da denetlendiğini belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Her türlü ekonomik sıkıntıya rağmen yolcuların güven ve konforu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan üyelerimize teşekkür ediyoruz” diyerek Aydın’da ruhsatlarını yenilemeyen ve belirli bir eğitimi almayan hiçbir araç ve şoförün hizmet vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

2198 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun tüm ilgilileri tarafından titizlikle uygulandığını kaydeden Başkan Özmeriç, kazasız belasız bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirterek “Her zaman şoför esnafının yanında olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Aydın Valiliği Emniyet Trafik ekiplerine teşekkür ediyoruz. Şoför esnafının emeğine ve ekmeğine en fazla saygı duyulan illerin başında gelen ilimiz Aydın’da korsan tabir edilen araçların faaliyet göstermesi mümkün değildir” diye konuştu.

“Günlük 1 milyonun üzerinde yolcu taşıyoruz”

Aydın’da sadece 181 bin 374’ü öğrenci olmak üzere işçisi, memuru, vatandaşı ve misafiri olmak üzere mesai olan günlerde ortalama 1 milyon kişiyi toplu taşıma araçları ile taşıdıklarını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Hizmet içi eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Aydınımız'da okul öncesi eğitimde 17 bin 794, ilkokullarda 54 bin 898, ortaokullarda 58 bin 687, liselerde 48 bin 644 ve özel eğitimli sınıflarda 1351 olmak üzere 846 okulda 181 bin 374 çocuğumuz var. Başta çocuklarımız olmak üzere tüm yolcularımızın yolculuklarındaki huzur ve güveni için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şoförlerimize teşekkür ediyorum. 03 Şubat pazartesi günü başlayacak olan yeni dönem için hazırlıklarımızı tamamladık. Hizmet içi eğitimlerimiz ve denetimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

AYDIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

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