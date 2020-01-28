Aydın, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Salon sporlarında ve ferdi branşlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aydın ili, önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak. 2020 yılı spor faaliyet programı kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Aydın’da düzenlenecek. 30 Ocak ile 2 Şubat günleri arasında yapılacak olan şampiyonada müsabakalar Didim Spor Salonu’nda oynanacak. Ülke genelinde illerinde derece elde etmiş çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada Aydın’dan sporcular da boy gösterecek.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, düzenlenecek şampiyonaya tüm Aydın halkını davet ederken, şampiyonaya katılacak takım ve sporculara başarılar diledi.

Öte yandan, şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalya verilecek.

AYDIN 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:33

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.