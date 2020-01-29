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Kuşadası’nda hareketli saatler Önce hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü, sonra ...

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs polise yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede ölen şahısın üzerinden öldürdüğü kişiye ait kredi kartı ve telefonu ele geçirildi. Cinayet işledikten sonra polise yakalanacağını anlayınca intihar eden kişinin asker firarisi olduğu da öğrenildi.

Kuşadası’nda hareketli saatler Önce hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü, sonra yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs polise yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede ölen şahısın üzerinden öldürdüğü kişiye ait kredi kartı ve telefonu ele geçirildi. Cinayet işledikten sonra polise yakalanacağını anlayınca intihar eden kişinin asker firarisi olduğu da öğrenildi.
Olay, gece yarısı Yavansu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 26 yaşındaki Gökhan Yıldız ilk belirlemelere göre hırsızlık amacıyla evine girdiği 69 yaşındaki Halil İbrahim Akcan ile karşılaşınca elindeki balta ile yaşlı şahsın başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ev sahibi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ile cinayet zanlısı Gökhan Yıldız arasındaki kovalamaca Yavansu Mahallesi'ndeki bir yaya üst geçidinde son buldu. Yakalanacağını anlayan Yıldız, kendini üst geçitten aşağıya atarak ölmek istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla zanlı yaralı vaziyette Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.
Gökhan Yıldız'ın üzerinden ise öldürdüğü Halil İbrahim Akçan'a ait cep telefonu, kredi kartı ve bazı özel eşyaları çıktı. Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken, her iki şahsın da cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan, intihar eden kişinin asker firarisi olduğu da öğrenildi.

AYDIN

29 Ocak 2020 Çarşamba

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