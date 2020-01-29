Aydın’daki 4 hastanede ‘SGK Çözüm Noktası’ oluşturuldu

– SGK Aydın İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 4 hastanede “SGK – Hastane Çözüm Noktası” oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamada; “İlimiz sağlık tesislerine ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti almak amacıyla müracaat eden vatandaşların, müracaatı esnasında, MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstehaklık sorgulaması sonucu provizyon alınamaması durumunda, bu vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Merkezlerine yönlendirilmekteydi. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra tekrar hastaneye gelmekte ve bu işlemler esnasında hem hastalıkla mücadele etmekte hem de zaman kaybına uğramaktaydı. Yapılan çalışmalarda birçok sorunun uzaktan çözülebileceği anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın emek ve zaman kayıplarını önlemek ve sorunun yerinde çözümlenmesini sağlamak amacıyla Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bünyesinde ‘SGK – Hastane Çözüm Noktası’ oluşturulmuştur” dedi.



Sağlanacak hizmetin Aydınlılara hayırlı olmasını dileyen Açıkgöz, “Görevli çalışanlarımızın hizmet içi eğitimleri tamamlanmış ve söz konusu protokol kapsamında ilgili sağlık tesislerimize ayakta veya yatarak tedavi olmak amacıyla müracaat eden vatandaşlarımızın müracaatı esnasında; görevli personelimiz, SGK İl Müdürlüğünde bu birimde görevlendirilen personel ile karşılıklı iletişim içerisine geçip, provizyon sorunlarının ‘SGK – Hastane Çözüm Noktası’nda yerinde çözümlenmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

AYDIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.