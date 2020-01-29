Hırsılık için girdiği evin sahibini öldürüp, intihar etti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Gökhan Yıldız (26), hırsızlık yapmak için girdiği evin sahibi Halil Akçan'ı (69), yanında getirdiği baltayla başına vurarak, öldürdü. Evden çıktıktan sonra peşine düşen polisten kaçamayacağını anlayan Yıldız, bir üst geçitten atladı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asker kaçağı olduğu öğrenilen Gökhan Yıldız, dün saat 23.00 sıralarında, iddiaya göre hırsızlık amacıyla, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden emekli Halil Akçan'ın Yavansu Mahallesi İlker Sitesi'ndeki evine girdi. Yıldız, evde karşılaştığı Akçan'ın başına yanında getirdiği kısa saplı baltayla vurdu. Başına aldığı darbesiyle Akçan yere yığıldı, Yıldız ise kaçtı.

Bu sırada bağrışları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evden çıkarak, kaçmaya başlayan Yıldız'ı gören polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Yaklaşık 150 metre koşan Yıldız, kaçamayacağını anlayınca 15 metre yükseklikteki üst geçitten atladı.

Eve gelen sağlık ekipleri, Halil Akçan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın üzerinden Halil Akçan'a ait telefon ve kredi kartı çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



AYDIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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