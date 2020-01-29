AYTO’dan ‘E Fatura- E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması’ eğitimi

AYTO Akademi tarafından, Mali Müşavirler Odası desteği ile “E Fatura E Defter ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması Eğitimi” gerçekleştirildi.

SMMMBağımsız Denetçi TESMER Aydın Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Güvenç ve SMMM Selçuk Peşin tarafından verilen eğitimde AYTO üyeleri EDefter Tutmak Zorunda Olan Mükellefler, EDefter Tutmak İçin Başvuru İşlemleri, EDefter Uygulamasında Yazılım Programları, EDefter Beratı Alma Süreci, EDefter Tutma Zorunluluğuna Uymamanın Cezai Yaptırımları, EArşiv Uygulaması, EFatura Zorunluluğu Kapsamında Olan Mükellefler, EFatura Başvuru İşlemleri, Genel Olarak EFatura / EDefter / EArşiv Uygulamalarında Yasal Yükümlülükler ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulaması gibi konularda bilgi ve yetkinliklerini artırdılar.



Eğitim sonunda açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Odası Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, konunun ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı eğitimin üyelerimiz için yararlı olacağını belirterek; “İşletmeler e defter, e fatura uygulamasına geçerek satıcı ile alıcı arasında güvenli, hızlı ve tasarruflu, işlem sonrasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın önüne geçerek ispat aracı olarak kullanılabilecek standart bir sistem oluşturabilirler. Aynı zamanda emek ve zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt ve zarf gibi malzemelerden tasarruf sağlayarak maliyeti düşük, doğa dostu bir uygulama sağlar. Efatura sayesinde naylon fatura gibi süreçler tarihe karıştığı için kayı tdışı ekonominin azaltılması katkı sağlanır ve dolayısıyla ülke ekonomisinin kayıt dışı işlemlerden zarar görmesinin önüne geçilmektedir. Böylece üyelerimizin verilen eğitimler ile dijital çağın gerektirdiği niteliklere sahip işletmeler haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

AYDIN 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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