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Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle otoparkta ki araçlar zarar görmekten son anda kurtuldu.

Araçlar yanmaktan son anda kurtuldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle otoparkta ki araçlar zarar görmekten son anda kurtuldu.
Yangın, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir otoparkın içinde bulunan metruk binanın çatı kısmındaki yatak, televizyon ve ısıtıcılar bir anda alev aldı. İşyeri çalışanı durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, alevlerin park halindeki araçlara sıçramaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

AYDIN

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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