Aydın'da AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerine yönelik temel ilk yardım Eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, iki gün ve 16 saat süren eğitime 31 gönüllünün katıldığını söyledi.

Eğitimin, İlk yardım Eğitmenleri ATT. Naime Ünlü, AABT. Harun Koça, AABT. Gökhan Yahşi ve ATT. Ramazan Koyuncu tarafından verildiğini belirten Dr. Açıkgöz, eğitimin içeriği hakkında şöyle konuştu: “Temel İlk yardım Eğitimi kapsamında, genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım teorik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında bilgi verildi.”

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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