Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 17,00 TL’den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 17,00 TL en çok 17,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 19,60 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,00 TL en çok 11,00 TL.
AYDIN
30 Ocak 2020 Perşembe
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