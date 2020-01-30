Aydın Tabip Odası’ndan grip uyarısı

– Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, geçen yıllara göre artış gösteren grip vakaları ve hastalıktan korunma yolları hakkında uyarıda bulundu.

Vaka sayısının yanı sıra hastalığın seyrinde de farklılık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Hakan Karagözlü, “Son günlerde yaşanan grip vakalarında geçen yıla göre büyük bir artış yaşandığını görmekteyiz. Üstelik bu yıl yaşanan grip uzun sürmekte komplikasyonlara, kronik rahatsızlığı ve immün sistemi bozuk olanlarda, yaşlılarda ve çocuklarda ölümlere yol açmaktadır. Grip, virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır, damlacık yoluyla bulaşır. Hafif veya şiddetli hastalığa neden olabilir. Enfeksiyonların önemli bir kısmından İnfluenza A ve İnfluenza B tip grip virüsleri sorumludur. Mevsimsel gribe neden olan İnfluenza virüsleri her yıl yapısal olarak değişebilmektedir. Grip, dünyada yaygın görülen bir hastalıktır. Ülkemizin de yer aldığı kuzey yarım küredeki tüm ülkelerde en çok Ekim Mayıs ayları arasında görülmektedir” dedi.



Hastalığın tedavisine de değinen Dr. Karagözlü, “Genellikle gribin belirtilerine yönelik, hastanın rahatlamasını sağlayıcı tedavi verilmektedir. Hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanılmamalıdır. Grip tedavisinde antibiyotikler kullanılmamaktadır. Antibiotikler virüslere etkisizdir. Ancak gribin üzerine bakteriyel bir enfeksiyon eklenirse hekim kontrolünde verilir”

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.