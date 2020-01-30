Başkan Atabay’dan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

– CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Atabay, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Kamuoyunu bir hayli meşgul eden, Didim halkının haklı tepkisini mümkün olan her mecrada gösterdiği Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi hakkında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdik. Bu projelerin Didim turizmini son derece olumsuz yönde etkileyeceği konusunda hem fikir olduk ve kendisinin engin tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulduk. Genel Başkanımız bu haklı mücadelesinde Didim'in yanında olduğunu ve mücadelemizi destekleyeceğini belirtti. Kentimizde hayata geçireceğimiz birçok proje ve yatırım hakkında da kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Desteğinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Yerelden genele, hep birlikte başaracağız” dedi.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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