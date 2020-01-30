Gece bekçisi intihar etti

Bakanlar Soylu ve Koca, Elazığlı iş adamlarıyla bir araya geldi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, gece bekçisi Tamer Y. (28), tabancasını başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gece bekçisi olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Tamer Y., dün saat 22.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde beylik tabancasını başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Tamer Y.'nin cansız bedenini buldu. Evde kimsenin olmadığı sırada intihar ettiği öğrenilen Tamer Y.'nin cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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