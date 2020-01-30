Depremzedeleri duygulandıran yorgan Kuşadası’nın yardım tırı Elazığ’a ulaştı

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler depremzedelere ulaştı. İhtiyaç malzemeleri, AFAD yetkililerinden alınan izin doğrultusunda Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesinde depremzedelere dağıtıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan yardım kampanyasında 2553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı, sokak hayvanları için mama ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan bağışlar Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ile belediye personeli tarafından Elazığ’ın Mollakendi Beldesi ve üç köyünde dağıtıldı.



Asırlık yorgan duygulandırdı

Kuşadalı 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik’in Elazığ ve çevresindeki depremzedelere gönderilmek üzere bağışladığı 50 yıllık yorgan, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın tarafından Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’a teslim edildi. Gülser Çelik’in bağışını çok anlamlı bulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan “Gülser ninemizin bağışı bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Bu değerli yorganı gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. Geçtiğimiz son 5 gün bizler için çok zordu. Bu anlamlı bağış sayesinde içimiz ısındı”dedi.



Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasını büyük bir duyarlılık örneği olarak nitelendirilen Mehmet Enis Doğan “Bugünden itibaren Kuşadası’na vefa borçluyuz. Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasına katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı bu kampanya sayesinde Türkiye’nin en doğusu ile en batısını birleştirmiş oldu. Kendisine de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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