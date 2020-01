Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Erasmus+ projesine tam destek

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından desteklenen ve "Aydın’ın Genç Sesleri" (Young Voices of Aydın) isimli gençlik grubu tarafından hazırlanan Gençlik Değişimi Projesi Aydın’da uygulandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen projede gençler bir araya gelerek israfa karşı farkındalık oluşturdu. Erasmus+ programı kapsamında hazırlanan projede Polonya, Romanya, Litvanya, Çekya ile Makedonya'dan ve ev sahibi Türkiye'den toplam 37 genç Aydın'da bir araya gelerek "İsrafa karşı Hareket Ediyoruz!" (We are Acting against Wasting!) isimli projeyi gerçekleştirdi.

Proje faaliyetleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kuşadası'ndaki katı atık tesisi ziyaret edildi ve katılımcılara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Katılımcılar ayrıca katı atık tesisinde yan ürün olarak deneme üretimi yapılan pitaya (ejder meyvesi) serasını da gezdi. Katılımcılar Aydın'da geri dönüşüm ve israf konularında çalıştaylar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje faaliyetlerinin Aydın'da gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü destek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından verilirken projenin yereldeki en büyük destekçisi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi proje katılımcılarına konaklama, ulaşım ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi için katkı sağladı. Katılımcılar bu katkı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

