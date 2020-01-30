Kuşadası'nda acil toplanma alanları incelendi

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra, kentte yaşanacak olası bir doğal afete karşı alınması gereken önlemleri artırdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkan Vekili Volkan Alkış ile Meclis Üyesi Özgün Limoncu, ilçede meydana gelecek olası bir doğal afette vatandaşların yemek, su ve barınma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği acil toplanma alanlarını inceledi. Türkmen, Bayraklıdede, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova ve Kadıkalesi Mahalleleri'ndeki noktaları dolaşan Alkış ile Limoncu, tespit ettikleri eksiklikleri tek tek not aldı.



Aydın'ın fay hattı üzerinde yer alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Alkış, "Deprem gibi doğal afetlerin önüne geçmek mümkün değil. Ancak alınacak önlemlerle vereceği zararı en aza indirmek elimizde. Kuşadası Belediyesi olarak acil toplanma ve barınma alanlarındaki son durumu yerinde görmek istedik. İlerleyen günlerde personelimizi eğitimden geçireceğiz. Kuşadası, olası bir depreme karşı her yönüyle hazırlıklı bir kent olacak" diye konuştu.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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