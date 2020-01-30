AK Partili Metin Yavuz’dan Yunan vekili ‘Haddini bil’ çıkışı

– AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Avrupa Parlamentosu (AP) toplantısında Türkiye ve Türk Bayrağına karşı propaganda yapan vekile “Haddini bil” diyerek gönderme yaptı.

Yunan vekili Loannis Lagos’un AP toplantısında Türkiye’ye hakaretler ederek, Türk Bayrağına saldırmasını sert bir dille eleştiren AK Partili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Türk Bayrağı paylaşımıyla yaptığı açıklamada; “Yunan vekili, alçakça propaganda yaptı. Yunanistan'ın şarlatan vekili, Avrupa Parlamentosu Üyesi Loannis Lagos, haddini bil. Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, alçakları denize nasıl döktüğümüzü, en iyi senin soyun bilir. Bu yapmış olduğun çirkin ve aşağılık saldırıdan dolayı derhal özür dile ve o şanlı bayrağımızı öpüp başına koy” ifadelerini kullandı.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.