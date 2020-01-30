Aydın’ın girişimci kadınları el işi ürünlerini sergiledi Başkan Atay, Efelerli kadınları ülkeyi yönetmeye davet etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği’nin (AGİKAD) Milli Aydın Bankası’ndaki el işi çarşısının açılışını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Ülkemizin nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, kadınlarımızın elinde olanakları olduğu zaman neler başarabileceğinin bir örneğini de bugün burada görüyoruz. Kadınlarımız, emekleriyle hazırladıkları gördüğünüz bu güzel eserleri bizlere sunuyorlar. Umarım ülkemizde kadınlar yalnız bu eserleri hazırlayan değil, aynı zamanda ülkemizi de yöneten kadınlar olmasını diliyorum. El emeği çarşımızın tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte AGİKAD’ın gerçekleştirdiği el emeği çarşısını gezerek, alışveriş yaptı. AGİKAD Başkanı Selda Atay, Efelerli kadınların kendi ürettikleri gıda, giysi, takı gibi eşyaların satışından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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