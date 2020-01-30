Koçarlı MYO, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda ilgi odağı oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO), 2326 Ocak 2020 tarihleri arasında Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen 8. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer aldı.

Koçarlı MYO’da öğrenci uygulamaları kapsamında üretilen yumurta, arı ve arı ürünleri, zeytinyağı sabunları, yerel bitkilerden hazırlanan kokular, tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri gibi ürünler fuarda sergilenerek, yüksekokulda yapılan atölye çalışmaları hakkında gelen ziyaretçilere bilgi verildi.

Fuarda, firmalara ve katılımcılara yapılan anket uygulamaları ile öğrencilerin staj ve iş istihdam olanakları için görüşmeler yapılarak, üniversitesanayi iş birliği ortak çalışmaları adına fikir alışverişlerinde bulunuldu.

AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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