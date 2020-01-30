Kuşadası'nda 38 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Soğuk havaya rağmen umuda yolculuk yapan göçmenlerin içerisinde bebeklerin de bulunduğu belirlendi.

Güney Ege'de, saat 06.10'da devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası açıklarında, lastik botla Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubu fark etti. Lastik botu durduran ekipler, 35´i Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere 38 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin arasında bebeklerin de olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



AYDIN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:35

YATSI 19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.