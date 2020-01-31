Kuşadası’nda 38 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen (10 erkek, 9 kadın, 19 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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