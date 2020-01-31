ADÜ’de düzenlenen ‘Proje Eğitim Çalıştayı’ ilgi gördü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksekokulları öğretim elemanlarının akademik çalışmalar içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Proje Eğitim Çalıştayı Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) gerçekleşti.

ADÜ öğretim üyeleri içerisinde proje deneyimi fazla olan eğitmenlerin yer aldığı çalıştaya, ADÜ’nün farklı meslek yüksekokullarından öğretim elemanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı.

Çalıştayın teorik kısmında öğretim elemanlarının doğrudan yürütücü ve araştırmacı olarak yer alabilecekleri BAP, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Tarımsal Araştırma Projeleri vb. projeler tanıtıldı. Daha önce başvurusu yapılan projeler içerisinde desteklenenler ve desteklenmeye uygun bulunmayan projeler tartışılarak, proje başvurusu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Projelerin ana omurgasını oluşturan özgün değer, yaygın etki, yöntem vb. konularda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu. Bilimsel çalışmalarda uygulanacak yayın etiği ve kuralları hakkında bilgi verildi.

Çalıştaya katılan öğretim elemanları içerisinde daha önce araştırmacı veya yürütücü olarak herhangi bir projenin içerisinde bulunmayan öğretim elemanı sayısının fazla olması dikkati çekerken, katılımcıların ortak fikri, çalıştayın faydalı olduğu yönünde oldu. Çalıştay sonucunda; ADÜ’de bir proje ofisi kurulması ve yapılabilecek projeler için araştırmacıların birbirlerini bulabileceği bir havuzun, ekip oluşturmada ve proje fikrinin olgunlaştırılmasında faydalı olacağı önerisi ortaya çıktı. Karşılıklı soru cevaplar şeklinde devam eden etkinliğin oldukça aktif olması, öğleden sonraki uygulamalı proje yazımı için yeterli zamanın kalmamasına neden oldu. Bu nedenle katılımcıların oybirliği ile 4 Şubat 2020 tarihinde Koçarlı MYO’da 1 günlük aktif proje yazımı gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.

Etkinliği organize eden ekip, çalıştaya katılan akademisyenler başta olmak üzere; Buharkent Belediyesi’ne, Yemen Kahvesine ve Barış Kırtasiyeye eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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