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Başkan Atabay, sporculara sıcak çorba ikram etti

İHA

Didim Belediyesi, ilçede düzenlenen turnuvaya katılan masa tenisçisi sporculara sıcak çorba ikramı gerçekleştirdi.

Başkan Atabay, sporculara sıcak çorba ikram etti

Didim Belediyesi, ilçede düzenlenen turnuvaya katılan masa tenisçisi sporculara sıcak çorba ikramı gerçekleştirdi.
İlçemizde gerçekleşecek olan 20192020 Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası Didim Spor Salonu’da başladı. Turnuva'nın düzenleneceği 4 gün boyunca Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Atatürk Spor Salonu önünde tüm sporculara sıcak çorba ikramında bulunulacak.
Belediye tarafından salon önüne konuşlanan İkram Aracı'nın, turnuva boyunca spor salonun önünde duracağını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Turnuva boyunca sporcularımıza sıcak çorba ikram edeceğiz. Öğle aralarında tüm sporcularımız bu ikramdan faydalanabilirler, spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek” ifadelerine yer verdi.

AYDIN

31 Ocak 2020 Cuma

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