Naz-Koop ilk satışını yaptı

EMİTT 2020 Fuarı’na NazKoop ürünleri ile katılan Nazilli Belediyesi ilk satışını yaptı.

Nazilli’nin bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yapmak ve tarım ekonomisini yeniden canlandırmak için Nazilli Belediyesi tarafından kurulan NazKoop, ilk satışını Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT)’nda yaptı.

Fuarın ilk gününde yaklaşık 5 bin 200 ziyaretçinin uğradığı Nazilli Belediyesi standında, ilçede yetiştirilen zeytin, incir, kestane, kuru patlıcan, zeytinyağı gibi pek çok ürünün tanıtımı yapıldı.

Yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği fuarda, Nazilli’de yetiştirilen ürünlerin tanıtımının yapılması ile hem sosyal, hem de ekonomik anlamda ilçeye büyük katkı sağlanacağına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bugün çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü aylardır dört elle sarıldığımız, büyük emek ve mesai harcadığımız kooperatifimiz ilk satışını gerçekleştirdi. Belediyemizi temsilen fuara katılan müdürlerimiz ve personelimizle sürekli irtibat halindeyiz. Standımıza ve NazKoop ürünlerine özellikle iş adamlarından yoğun bir ilgi var. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki aşamada da satışlarımız daha da artarak devam edecek. İlk satışımızın hayırlı olmasını, ilçemize ve hemşehrilerimize bol kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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