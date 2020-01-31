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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADÜ Genç Ofis kuruluyor

İHA

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü arasında protokol imzalandı.

ADÜ Genç Ofis kuruluyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü arasında protokol imzalandı.
Gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amacıyla ADÜ içerisinde ‘ADÜ Genç Ofis’ kurulmasına yönelik olarak gerçekleşen protokolün imza törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerimizin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla, mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak ADÜ Genç Ofis, gençlik merkezi konseptinde ofisimiz olacak. Protokol için Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’e ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederim” dedi.
“Ülkemizin Aydınlık Geleceği Gençlerimiz için Her Türlü Projeye Açığız”
Gençlik merkezi ile birlikte gençlerimizin sosyalleşme, iletişim kurma ve sürdürme becerilerinin gelişmesini hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Özellikle öğrenci topluluklarımızın multidisipliner ve interdisipliner bir anlayışla bir arada sosyalleşip kültürlenme ortamı oluşturmasını hedeflemekteyiz. Günümüz X, Y, Z kuşağı gençleri birbirleriyle iletişim kurmaktan uzaklaşmış, soğuk ve mesafeli bir yapıyı benimsiyor. Biz, bu anlamda bu tip projeleri çok önemsiyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz evlatlarımızın; kaliteli, nitelikli, yetişmesi küresel rekabette akranlarıyla rekabet edebilecek avantajı sağlaması adına bir rektör olarak, bir akademisyen olarak kurumlarımızla her türlü iş birliği ve diyaloğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim” sözlerinin ardından projede emeği geçen kurumlar ile akademik ve idari personele teşekkürlerini iletti.
“Birincil Önceliğimiz İnsan”
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Bizim birincil önceliğimiz her zaman için insan. İnsan her zaman bizim için en kıymetli unsurumuzdur. Her zaman söylediğimiz bir şey var, ülkemizin en büyük zenginliği insan sermayesidir. İnsan sermayesini en nitelikli hale getirmek ve onu zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirerek daha donanımlı hale getirmek için devletin bütün kurumları gayret içindeyiz. İnsan sermayesi konusunda en önemli etkenlerden, bileşenlerden biri de üniversitemiz. Üniversitemizin akademik katkılarını alarak insan sermayesini daha nitelikli hale getirmek; kültürlü, vatanını, milletini seven kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik yetiştirmek için hep birlikte gayret edeceğiz. Protokol, Aydın ve Üniversite gençliği adına hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

AYDIN

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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