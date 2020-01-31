Başkan Çerçioğlu'ndan gençlere motivasyon etkinliği

Her zaman gençlerin yanında yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür merkezlerine gelerek üniversite sınavına hazırlanan gençleri sinemayla buluşturdu.

Nazilli'de ve Efeler'de düzenlenen etkinliğe yüzlerce genç katıldı. Gençler kendilerini sinemayla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Öğrencilerin sınav öncesi motivasyonlarını yüksek tutmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için önceki gün Nazilli'de düzenlenen etkinliğe Yıldıztepe Kültür Merkezi'ndeki etütlere gelen 100 genç katılırken, dün Efeler'de düzenlenen etkinliğe ise yaklaşık 600 genç katıldı. Vizyon filmlerini izleyen gençler, yoğun ders programlarının arasında etkinliğin kendilerine çok iyi geldiğini belirtti.

Öğrencilerden Berke Işık "Ara tatilimizde Özlem Çerçioğlu'nun düzenlediği bu güzel sinema etkinliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikle birlikte derslerimize daha fazla motive olup ikinci döneme daha güzel bir şekilde başlayacağız" ifadelerini kullanırken Elanur Ceyhan ise "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezine gelerek üniversiteye hazırlanıyorum. Motivasyon amaçlı düzenlenen etkinlik için başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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