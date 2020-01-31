Aydın’dan ihracat yüzde 13 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde İhracat yüzde 13,3 arttı, ithalat yüzde 17,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 13,3 artarak 59 milyon 501 bin dolar, ithalat ise yüzde 17,5 azalarak 11 milyon 837 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 23. il olurken ithalatta ise 36. sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın’dan, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 6 milyon 204 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 4 milyon 892 bin dolar ile ABD ve 4 milyon 29 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın’a, 2019 yılı Aralık ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat

2 milyon 385 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 111 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 104 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ihracatı yapılan fasıl “Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler” oldu

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında Aydın’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler’’ (11 milyon 961 bin dolar) oldu. Bu fasılı “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (12 milyon 352 bin dolar) ve “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (9 milyon 20 bin dolar) fasılları izledi.

En fazla ithalatı yapılan fasıl “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” oldu

Aralık ayında, Aydın’da ithalatı en yüksek fasıl, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (2 milyon 715 bin dolar) oldu. Bu fasılı, “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” (1 milyon 572 bin dolar) ve “Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)” (1 milyon 397 bin dolar) fasılları izledi.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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