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5 kişiyi nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Boşanmak isteyen eşinin yaşadığı evi 2 pompalı ...

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa 2 pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve öz kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran, olay yerinde yapılan keşifte cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.

5 kişiyi nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Boşanmak isteyen eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı, keşifte soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çekti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa 2 pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve öz kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran, olay yerinde yapılan keşifte cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.
Nazilli’nin Dallıca Mahallesi’nde 21 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda; eşi Tülin Duran ile boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evinde yemek yemekte olan kalabalığa rastgele ateş etmesi sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi ve öz kızı Tuğçenur Duran’ın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi ise yaralayan Mustafa Duran, olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim oldu. Duran hakkında, 'tasarlayarak öldürme' ve 'akrabayı kasten öldürme suçlarından' 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'eşini öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçlarından 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

“Yazın ayrı, kışın ayrı kişiliğim var”
Davanın 20 Aralık’ta görülen son duruşmasında "Yazın ayrı, kışın ayrı bir kişiliğim var. Kısa süre sonra pişman olup, özür diliyorum. Gayem evliliğimi sıkıntıya sokan ve bu duruma gelmemize neden olan Bekir'i öldürmekti" diyen Mustafa Duran’a bugün olay yerinde keşif yaptırıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında olayın gerçekleştiği bahçeli eve getirilen zanlı Duran, mahkeme heyetine cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Tüm sorulara soğukkanlılıkla cevap veren Duran, 5 kişiyi öldürdüğü noktaları da ayrı ayrı gösterdi. Duruşmalarda olduğu gibi keşif sırasında da herhangi bir pişmanlık emaresi görülmeyen Duran’ın bu tutumu tepki çekti.
Zanlıya yaptırılan keşfi takip eden müşteki ve mağdurların avukatı Özlem Burcu Uğan Sevim, bir dahaki duruşmanın 6 Mart’ta görüleceğini söyledi. Sevim, “Mahkeme heyetinin kararı gereği bugün olay yerinde keşif yapıldı. Şimdi bilirkişi raporunun tamamlanmasını bekliyoruz. 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Kendi kızını öldürmeye çalışan bir zanlı ile karşı karşıyayız. 6 Mart’taki duruşmada en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

AYDIN

31 Ocak 2020 Cuma

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