Madran Dağı’ndaki 8 bin yıllık kaya resimleri koruma altına alındı

Aydın’ın Çine ilçesindeki Madran Dağları’nda bulunan 6 bin yıllık kaya resimleri, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Batı Anadolu’nun en bakir ve en güzel coğrafyası içinde yer alan Madran Dağları, Latmos (Beşparmak) dağlarıyla birlikte, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından da adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Madran Dağları’nın, Çine ilçesi sınırları içinde bulunan Topçam mevkiinde, geçtiğimiz aylarda Ekosistemi Koruma ve Dogaseverler Derneği tarafından yapılan araştırmalar sırasında ilk defa tespit edilen tarih öncesi kaya resimleri, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmişti. Binlerce yıldır doğa koşullarına açık durumda bulunmasına rağmen, büyük çoğunluğu belirgin durumda olan tarih öncesi kaya resimleri, çevresindeki madencilik faaliyet nedeniyle risk altında bulunması nedeniyle koruma altına alınması istenmişti.



KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey incelemesinde; yaklaşık 68 bin yıllık geçmişi olan ve Söke ilçesi Karakaya bölgesindeki tescilli kaya resimleriyle benzerlik taşıdığı düşünülen, prehistorik döneme tarihlenebilen el figürü ile kadın figüründen oluşan toplamda 18 adet kaya resmi ve kalıntılarının bulunduğu alanın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiği anlaşıldığından; söz konusu sahanın, KVKBK kararlarıyla “Topçam 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak yapılması uygun görüldü.



Duyarlı çalışmalarından dolayı Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Eşsiz doğası ve jeolojik oluşumları arasında binlerce yıllık geçmiş uygarlıkların izlerini saklayan Madran Dağları’nda ki en önemli tehdit, madencilik faaliyetleridir. Madran Dağları’na çıkıldığında, çevresini saran Çine, Karpuzlu ve Yatağan bölgelerindeki maden faaliyetlerinin neden olduğu geri dönülmez tahribatlar açıkça görülmektedir. Madran Dağları’nda doğayı tahrip eden, insan sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyen maden faaliyetleri değil, bölge halkının ekonomisine güç katacak ve Aydın turizmine yeni destinasyonlar oluşturacak ekoturizm faaliyetleri desteklenmelidir” şeklinde konuştu.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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