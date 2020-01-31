Sporcu dostu kent; Kuşadası

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen futbol kampını ziyaret etti.

Bulgaristan'dan Lokomotif Plovdiv ve Skol Marcova ile İzmir'den Altay'ın altyapısında forma giyen futbolcuların antrenmanını izleyen Turan, sporculara başarılar diledi.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri'nde Bulgaristan'ın Süper Lig takımlarından Lokomotif Plovdiv ve Skol Marcova ile İzmir'den Altay'ın altyapısında forma giyen sporcuların katıldığı futbol kampına ziyarette bulundu. Geleceğin yıldız adayı olan oyuncuların antrenmanını izleyen Turan, sporculara başarılar diledikten sonra kulüp yöneticileri ve antrenörlerine çeşitli hediyeler verdi.

Kampla ilgili Mahmut Gözüaçık'tan bilgi alan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Sizleri Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent oldu. Özellikle yabancı ülkelerden kulüplerin kamp yapmak için ilçemizi tercih etmesi bizi sevindiriyor. Gerek kış gerekse de yaz döneminde çalışmak için Kuşadası'na gelmeyi planlayan takımlara kapımız sonuna kadar açık" diye konuştu.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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