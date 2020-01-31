Kuşadası’ndan Elazığlı 15 aileye daha yardıma gidecek

Kuşadalı kamu görevlilerinden oluşan bir heyet, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde evlerini kaybeden veya yıkılma tehlikesi nedeni ile konutlarına giremeyen vatandaşları çadırlarında ziyaret etti.

İlk olarak Kuşadası’nın tek yürek olduğu bağış kampanyasında toplanan yardımları Elazığ merkeze bağlı Mollakendi beldesindeki depremzedelere teslim eden heyet daha sonra depremden etkilenen diğer bölgeleri dolaştı.

Aralarında Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın’ın da bulunduğu heyet, çadırlarda barınan depremzedelere tüm Kuşadalıların selamını iletti. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını gözlemleyip not alan yetkililer, 15 aileye daha ihtiyaç malzemesi göndereceklerine dair söz verdi.



Kuşadalılara kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı minnettar olduklarını belirten depremzede Cengiz Tanrıverdi “Yaşanan deprem nedeni ile 6 gündür dışarıdayız. Gıda malzemesi, kıyafet ve yakacak gibi bir takım ihtiyaçlarımız var. Kuşadası Belediyesi’nden bunların gönderileceğine dair söz aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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