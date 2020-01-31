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Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

İHA

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Didim ilçesinde başladı.

Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Didim ilçesinde başladı.
Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasını yerinde izlemek için Federasyon Başkanı Fatih Karaca ve Yönetim Kurulu üyeleri Aydın’ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu makamında Federasyon Başkanı Fatih Karaca, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu ile Masa Tenisi Bölge Antrenörü Mutlu Özdemir’i ağırladı. Ziyaret esnasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serdar Küçük hazır bulundu.
Federasyon Başkanı Fatih Karaca, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na Masa Tenisi Milli Takım forması hediye etti ve Didim’de devam eden Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün’ün ziyaretinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti. İl Müdürü Fillikçioğlu, Didim’de başlayan Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.

AYDIN

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:55
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