Kuşadası’nda yazdan kalma günler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası İlçesi'nde soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasının ardından vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti.

Hava sıcaklığının 15 dereceye yükseldiği Kuşadası’nda, vatandaşlar sahil ve kafelere akın etti. Yurdun büyük bir bölümü kar ve yağmura teslim olurken, Kuşadası’nda vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkartıyor. Hafta sonu sıcaklığın 17 derece olması beklenen Kuşadası’nda, şehir dışından tatilcilerin gelmesi bekleniyor.

AYDIN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.