Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ediyor

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde, il dışında da düzenlenmeye başlayan Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri'nden ilki olan İstanbul eğitimi 1619 Ocak'ta, İzmir eğitimi ise 2326 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti.

ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen eğitimlerin, İstanbul ayağına 100, İzmir ayağına ise 60 kişi katılım gösterdi.

AYDIN 01 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:07

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İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:38

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