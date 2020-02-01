AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine cevap "PKK’nın arka bahçesiyle bir olduğunuz sürece iktidar olamazsınız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine cevap "PKK’nın arka bahçesiyle bir olduğunuz sürece ...

İHA

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, partisinin Aydın İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olmaktan başka şanslarının olmadığı yönündeki sözlerine Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan cevap geldi. Yavuz, yaptığı açıklamada CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu belirttiği HDP ile birlikte hareket ettiği ve istemezük zihniyetine devam ettikleri sürece asla iktidar olamayacaklarını ileri sürdü.

AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine cevap "PKK’nın arka bahçesiyle bir olduğunuz sürece iktidar olamazsınız"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, partisinin Aydın İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olmaktan başka şanslarının olmadığı yönündeki sözlerine Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz’dan cevap geldi. Yavuz, yaptığı açıklamada CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu belirttiği HDP ile birlikte hareket ettiği ve istemezük zihniyetine devam ettikleri sürece asla iktidar olamayacaklarını ileri sürdü.
HDP’nin TBMM’de bölücü terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yaptığını belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘Özgür bey, grup başkanvekilliğini yaptığı CHP’nin bir daha muhalefette olma şansı olmadığını belirterek, kendince iktidar olabilmeleri için örgütlerine ’Mutlak suretle çalışmalarınızı o yönde yürütün’ mesajı vermiş. Bir de ‘hani olur da yeniden muhalefette olursak birbirimizin yüzüne bakacak halimiz olmalı.’ diyerek örgüt içi birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalışmış. Birbirlerine değil, yüzleri varsa millete dönsünler de görelim. Ama nerede. Ben Meclis çalışmalarında hiç birinde o yüzü göremiyorum. PKK’nın arka bahçesi olan HDP ile birlikte saf tutan, ellerini onlarla birlikte kaldırıp, onlarla birlikte indiren, ülkemizin menfaatine yönelik hayata geçirmeye kalkıştığımız her projeye ’istemezuk’ diyerek yersiz yaygara koparan bu zihniyet, Cumhuriyetimizin değil 100.cü yılında, 1.000’nci yılında bile iktidar olamaz. Bu aziz millet, CHP’ye asla o şansı vermeyecektir’’ dedi.
"Yüzümüzü milletimize döndüğümüz için 19 yıldır iktidarız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin 19 yıldır yüzünü millete döndüğü için iktidar olduğuna dikkat çeken Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti 19 yıldır her zaman şeffaf olmuş, yüzünü milletine dönmüş ve hesabını yine milletine vermiş bir partidir. Aziz milletimiz de başta Başkan Erdoğan’ın cesur, dik duran, vatanına ve milletine olan aşkını biliyor ve ülkemize kazandırılan sayısız mega projelerden dolayı da 'Yaparsa AK Parti yapar' diyerek bizleri 19 yıldır iktidara taşıyor. Aziz milletimiz bize inanıyor, bize güveniyor. Çünkü bizim parti olarak hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Çünkü biz, 'Her zaman milletimizin kararı başımın üzerindedir' diyerek yüzümüzü her zaman aziz milletimize döndük. Dönmeye de devam edeceğiz. Ama ana muhalefet asla yüzlerini bu aziz millete dönemeyecekler. Çünkü onların bu millete hizmet etme dertleri yok. Onların tek dertleri Erdoğan gitsin. Bunu başarmak için için de milletin olmadığı bir ittifakta eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile bir olup, Başkan Erdoğan’ı yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz buna meclis çalışmalarımızda çok sık tanık oluyoruz. Atatürkçü olduklarını ifade edenler benim 'Atatürk’ü CHP’den kurtarmalıyız' çağrıma çok kızıyorlar. Neden kızıyorsun ki kardeşim. Gazi Mustafa Kemal şuan hayatta olsaydı eğer, o partiden birçoğunuzu kapının önüne koyardı. Günümüz CHP’sine bakıyoruz, tutturmuşlar bir ’istemezuk’ gidiyorlar. Marmaray yapılacak, İstemezuk, 3. Köprü yapılacak İstemezuk, 3. Havalimanı yapılacak İstemezuk, şimdi de Kanal İstanbul yapılacak yine İstemezuk. Onlar ne kadar istemezuk deseler de bu zamana kadar nasıl yaptıysak yine yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.
"Milletimizle istişareye önem veriyoruz"
AK Parti’nin varlık sebebinin millete hizmet davası olduğunun altını çizen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, hizmetlerin doğru şekilde yerine ulaşması için millet ile istişarelerin çok önemli olduğunu belirtti. İstişare kültürünün AK Parti’nin mayasında olduğunu belirten Yavuz, ‘‘ Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak, her fırsatta ve her düzeyde istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. En büyük istişareyi de aziz milletimiz ile yapıyoruz. Bakınız, AK Parti Aydın milletvekilleri olarak bizler haftanın 4 günü, bölgemizde değerli hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Nöbetçi vekil uygulamasıyla il başkanlığımız da veya çalışma ofislerimizde çayımızı bu şehrin yaşayanlarıyla paylaşıyor, onları dinliyor ve notlarımızı alıyoruz. Yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda ilimize ve ilçelerimize daha çok yatırım kazandırabilmenin hesabını yapıyor ve bölgemiz ile ilgili çalışmalarımızı o yönde planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN

01 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı
Polisin titiz çalışması ile hırsızların servet sevinci yarıda kaldı Marmaris’ten çaldıkları serveti Aydın’da harcamak isteyen hırsızlar polis engeline takıldı
YEREL HABERLER Polisin titiz çalışması ile hırsızların servet ...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’ndan itfaiye teşkilatına teşekkür Başkan Çerçioğlu: “Türkiye’de yangınlara en hızlı müdahale eden 2. ekip Aydın İtfaiyesi”
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’ndan ...
Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ...
CHP Grup Başkan vekili Kuşadası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Grup Başkan vekili Kuşadası’nı ziyaret etti
Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı “Bu virüs bir çok defa dünyanın çeşitli bölgelerinde salgınlara neden olmuştur”
YEREL HABERLER Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi ...
Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı
Nilay Dorsa Kuşadası’nda Sahne Aldı
YEREL HABERLER Nilay Dorsa Kuşadası’nda Sahne Aldı
Başkan Kaplan, güneş enerjisi santrali için imzayı attı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, güneş enerjisi santrali için imzayı ...
Kuşadası’nda yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yazdan kalma günler
CHP İl Başkanı Çankır; “CHP’nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “CHP’nin yereldeki iktidarını, ...
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş ...
Bangladeş İstanbul Başkonsolosu’ndan ADÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bangladeş İstanbul Başkonsolosu’ndan ADÜ’ye ziyaret
CHP’nin Kurmaylarından Nazilli Ziyareti
YEREL HABERLER CHP’nin Kurmaylarından Nazilli Ziyareti
Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi
Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret
Aydın’da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği
YEREL HABERLER Aydın’da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere desteği ...
Kuşadası’ndan Elazığlı 15 aileye daha yardıma gidecek
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan Elazığlı 15 aileye daha yardıma gidecek
Başkan Ömer Günel’den 'bayrağa saygı' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’den 'bayrağa saygı' çağrısı
Sporcu dostu kent; Kuşadası
YEREL HABERLER Sporcu dostu kent; Kuşadası
Madran Dağı’ndaki 8 bin yıllık kaya resimleri koruma altına alındı
YEREL HABERLER Madran Dağı’ndaki 8 bin yıllık kaya resimleri koruma ...
AK Parti’li Yavuz, yeni yasa teklifini konferansta anlattı
YEREL HABERLER AK Parti’li Yavuz, yeni yasa teklifini konferansta ...
5 kişiyi nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Boşanmak isteyen eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basarak 5 kişiyi öldüren ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı, keşifte soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çekti
YEREL HABERLER 5 kişiyi nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X