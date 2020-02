AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine cevap "PKK’nın arka bahçesiyle bir olduğunuz sürece iktidar olamazsınız"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, partisinin Aydın İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretinde Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olmaktan başka şanslarının olmadığı yönündeki sözlerine Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz’dan cevap geldi. Yavuz, yaptığı açıklamada CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu belirttiği HDP ile birlikte hareket ettiği ve istemezük zihniyetine devam ettikleri sürece asla iktidar olamayacaklarını ileri sürdü.

HDP’nin TBMM’de bölücü terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yaptığını belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘Özgür bey, grup başkanvekilliğini yaptığı CHP’nin bir daha muhalefette olma şansı olmadığını belirterek, kendince iktidar olabilmeleri için örgütlerine ’Mutlak suretle çalışmalarınızı o yönde yürütün’ mesajı vermiş. Bir de ‘hani olur da yeniden muhalefette olursak birbirimizin yüzüne bakacak halimiz olmalı.’ diyerek örgüt içi birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalışmış. Birbirlerine değil, yüzleri varsa millete dönsünler de görelim. Ama nerede. Ben Meclis çalışmalarında hiç birinde o yüzü göremiyorum. PKK’nın arka bahçesi olan HDP ile birlikte saf tutan, ellerini onlarla birlikte kaldırıp, onlarla birlikte indiren, ülkemizin menfaatine yönelik hayata geçirmeye kalkıştığımız her projeye ’istemezuk’ diyerek yersiz yaygara koparan bu zihniyet, Cumhuriyetimizin değil 100.cü yılında, 1.000’nci yılında bile iktidar olamaz. Bu aziz millet, CHP’ye asla o şansı vermeyecektir’’ dedi.

"Yüzümüzü milletimize döndüğümüz için 19 yıldır iktidarız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin 19 yıldır yüzünü millete döndüğü için iktidar olduğuna dikkat çeken Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti 19 yıldır her zaman şeffaf olmuş, yüzünü milletine dönmüş ve hesabını yine milletine vermiş bir partidir. Aziz milletimiz de başta Başkan Erdoğan’ın cesur, dik duran, vatanına ve milletine olan aşkını biliyor ve ülkemize kazandırılan sayısız mega projelerden dolayı da 'Yaparsa AK Parti yapar' diyerek bizleri 19 yıldır iktidara taşıyor. Aziz milletimiz bize inanıyor, bize güveniyor. Çünkü bizim parti olarak hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Çünkü biz, 'Her zaman milletimizin kararı başımın üzerindedir' diyerek yüzümüzü her zaman aziz milletimize döndük. Dönmeye de devam edeceğiz. Ama ana muhalefet asla yüzlerini bu aziz millete dönemeyecekler. Çünkü onların bu millete hizmet etme dertleri yok. Onların tek dertleri Erdoğan gitsin. Bunu başarmak için için de milletin olmadığı bir ittifakta eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile bir olup, Başkan Erdoğan’ı yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz buna meclis çalışmalarımızda çok sık tanık oluyoruz. Atatürkçü olduklarını ifade edenler benim 'Atatürk’ü CHP’den kurtarmalıyız' çağrıma çok kızıyorlar. Neden kızıyorsun ki kardeşim. Gazi Mustafa Kemal şuan hayatta olsaydı eğer, o partiden birçoğunuzu kapının önüne koyardı. Günümüz CHP’sine bakıyoruz, tutturmuşlar bir ’istemezuk’ gidiyorlar. Marmaray yapılacak, İstemezuk, 3. Köprü yapılacak İstemezuk, 3. Havalimanı yapılacak İstemezuk, şimdi de Kanal İstanbul yapılacak yine İstemezuk. Onlar ne kadar istemezuk deseler de bu zamana kadar nasıl yaptıysak yine yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Milletimizle istişareye önem veriyoruz"

AK Parti’nin varlık sebebinin millete hizmet davası olduğunun altını çizen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, hizmetlerin doğru şekilde yerine ulaşması için millet ile istişarelerin çok önemli olduğunu belirtti. İstişare kültürünün AK Parti’nin mayasında olduğunu belirten Yavuz, ‘‘ Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak, her fırsatta ve her düzeyde istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz. En büyük istişareyi de aziz milletimiz ile yapıyoruz. Bakınız, AK Parti Aydın milletvekilleri olarak bizler haftanın 4 günü, bölgemizde değerli hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Nöbetçi vekil uygulamasıyla il başkanlığımız da veya çalışma ofislerimizde çayımızı bu şehrin yaşayanlarıyla paylaşıyor, onları dinliyor ve notlarımızı alıyoruz. Yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda ilimize ve ilçelerimize daha çok yatırım kazandırabilmenin hesabını yapıyor ve bölgemiz ile ilgili çalışmalarımızı o yönde planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

