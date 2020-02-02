Efeler’de ‘Memleketin Kısmeti’ adlı müzikli güldürü beğeni topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Efeler’de ‘Memleketin Kısmeti’ adlı müzikli güldürü beğeni topladı

İHA

Ankara Ekin Tiyatrosu'nun hazırladığı "Memleketin Kısmeti" müzikli güldürü oyunu Efeler Belediye'nin katkılarıyla Yıldız Kenter Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda halkla buluştu.

Efeler’de ‘Memleketin Kısmeti’ adlı müzikli güldürü beğeni topladı

Ankara Ekin Tiyatrosu’nun hazırladığı “Memleketin Kısmeti” müzikli güldürü oyunu Efeler Belediye’nin katkılarıyla Yıldız Kenter Şükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda halkla buluştu.
Haluk Işık’ın yazdığı ve Murat Atak’ın yönettiği “Memleketin Kısmeti” adlı müzikli güldürü oyununu Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve çok sayıda Efelerli vatandaşlar izledi.
Usta Yazar, Aziz Nesin anısına hazırlanan müzikli güldürü oyunu “Memleketin Kısmeti” yazar Aziz Nesin “bugün yaşıyor olsaydı ne yazardı, ne söylerdi” sorularıyla Aziz Nesin’in gözünden, sözünden ve kaleminden bireysel ve toplumsal hallerimizi Efelerli vatandaşlara anlatmaya çalıştı.
Oyunun sonunda ünlü oyuncu Koray Ergün, “30’uncu senesini yaşayan Ankara Ekin Tiyatrosu olarak bizleri sizlerle buluşturan sanatsever başkan, sanatın ve sanatçının dostu Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, oyunculara çiçek takdim ederek; “Kurulduğu günden bu yana çizgisini hiç değiştirmeden bizleri sanatla buluşturan, sanatla hayatımızı renklendiren ve düşüncelerimizi zenginleştiren Ekin Tiyatrosu’nun tüm oyuncularına çok teşekkür ediyorum.” sözlerini ifade etti.

AYDIN

02 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aymelek Derneği'nden Yağmur Azun'a destek
YEREL HABERLER Aymelek Derneği'nden Yağmur Azun'a destek
Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden rahatsız
YEREL HABERLER Yenipazar Çarşı Mahalle halkı sokak köpeklerinden ...
Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar ...
Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi’nin standı ziyaretçi akınına uğradı
AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine cevap "PKK’nın arka bahçesiyle bir olduğunuz sürece iktidar olamazsınız"
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz’dan CHP’nin söylemlerine ...
Polisin titiz çalışması ile hırsızların servet sevinci yarıda kaldı Marmaris’ten çaldıkları serveti Aydın’da harcamak isteyen hırsızlar polis engeline takıldı
YEREL HABERLER Polisin titiz çalışması ile hırsızların servet ...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’ndan itfaiye teşkilatına teşekkür Başkan Çerçioğlu: “Türkiye’de yangınlara en hızlı müdahale eden 2. ekip Aydın İtfaiyesi”
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’ndan ...
Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimleri devam ...
CHP Grup Başkan vekili Kuşadası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Grup Başkan vekili Kuşadası’nı ziyaret etti
Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı “Bu virüs bir çok defa dünyanın çeşitli bölgelerinde salgınlara neden olmuştur”
YEREL HABERLER Başhekim Gezer, Coronovirüs hakkında bilinmesi ...
Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı
Nilay Dorsa Kuşadası’nda Sahne Aldı
YEREL HABERLER Nilay Dorsa Kuşadası’nda Sahne Aldı
Başkan Kaplan, güneş enerjisi santrali için imzayı attı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan, güneş enerjisi santrali için imzayı ...
Kuşadası’nda yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yazdan kalma günler
CHP İl Başkanı Çankır; “CHP’nin yereldeki iktidarını, Türkiye iktidarına taşıyacağız”
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır; “CHP’nin yereldeki iktidarını, ...
Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Devlet Hastanesi iş ...
Bangladeş İstanbul Başkonsolosu’ndan ADÜ’ye ziyaret
YEREL HABERLER Bangladeş İstanbul Başkonsolosu’ndan ADÜ’ye ziyaret
CHP’nin Kurmaylarından Nazilli Ziyareti
YEREL HABERLER CHP’nin Kurmaylarından Nazilli Ziyareti
Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesine 160 çöp konteyneri hibe edildi
Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Başkandan İl Müdürü Fillikçioğlu’na ziyaret
Aydın’da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi desteği
YEREL HABERLER Aydın’da 10 bin çiftçiye 33 milyonluk yem bitkisi ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere desteği devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere desteği ...
Kuşadası’ndan Elazığlı 15 aileye daha yardıma gidecek
YEREL HABERLER Kuşadası’ndan Elazığlı 15 aileye daha yardıma gidecek
Başkan Ömer Günel’den 'bayrağa saygı' çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Ömer Günel’den 'bayrağa saygı' çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X