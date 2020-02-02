Aymelek Derneği'nden Yağmur Azun'a destek

Beyin sapındaki tümör nedeniyle yaşam mücadelesi veren 13 yaşındaki Yağmur Ekin Azun'a Aymelek derneğinden destek geldi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Yağmur Ekin Azun, 17 ay önce gözünde karara ve bir anda vücud dengesini kaybetme belirtisi ile hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Azun tedavilere olumlu yanıt vermedi. Kızlarının yanından ayrılmayan Azun ailesi, rahatsızlığı nedeniyle okuluna ara vermek zorunda kalan çocuklarının tekrar sağlığına kavuşarak eski neşesine kavuşacağının hayalini kuruyor.

Azun'un durumunu öğrenen Aymelek Derneği hemen harekete geçti Yağmur Ekin Azun'u evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. Genç kız ile yakından ilgilenen Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş ve dernek yöneticileri Azun'a maddi ve manevi destek olacaklarının sözünü verdi. Her zaman Yağmur'un yanında olacaklarını kaydeden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Yağmur kızımızın durumunu öğrenir öğrenmez hemen kendisini ziyaret etti. Ailemize maddi ve manevi destek sağlayacağız. Umarız Yağmur'u tedavi edecek doktor kısa süre içerisinde bulunur. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Sağlık camiasından destek bekliyoruz" dedi.

AYDIN 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:43

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