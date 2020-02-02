Aydın filede evinde oynuyor

- VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda son sıradaki Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 14. hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Aydın ekibi 17 puanla 6'ncı sırada, Bursa temsilcisi ise 11 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.
AYDIN
02 Şubat 2020 Pazar
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