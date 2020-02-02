Büyük Menderes Deltası 256 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında bulunan Büyük Menderes Deltası, Tepeli Pelikanlar başta olmak üzere 256 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolaysıyla bir açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Sucul canlılar, su kuşları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğiyle birçok türün yaşamasına olanak sağlayan sulak alanlar, aynı zamanda bölgenin iklimini de doğrudan etkileyen, suyun akışını düzenleyen, taşkınları önleyen çok önemli ekosistemlerdir. Günümüzde birçok sulak alanın kurutulduğu, insan kaynaklı olarak tahrip edildiği ve kirletildiği görülmektedir.

Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında bulunan Büyük Menderes Deltası, 1994 yılında Milli Park kapsamına alınarak, biyolojikçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Dilek Yarımadası’yla birleştirilmiştir.

Turizm kentleri arasında bulunan Büyük Menderes Deltası, birçok tehditle karşılaşsa da bugüne kadar en iyi korunarak gelebilen ender sulak alanlarımızdandır. Uluslararası Sulak alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa´nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşmesi (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) kapsamında korunan alan niteliğinde olup, Önemli Kuş Alanı, Önemli Bitki Alanı ve Önemli Memeli Alanı olması nedeniyle aynı zamanda Önemli Doğa Alanıdır. Bugüne kadar yapılan tespitlerde 256 adet kuş türünün bulunduğu deltanın sembol kuşu, dünyada nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan ve önemli üreme alanlarından biri B. Menderes Deltası olan Tepeli Pelikandır.

Deltanın tam ortasından; Dinar Suçıkandan başlayarak kıvrıla kıvrıla Ege Denizi’ne ulaşan, antik dönem uygarlıklarının oluşmasına yol açan, havzanın coğrafik yapısını değiştirip verimli ovaları oluşturan, günümüzde endüstriyel işletmelerin ve evsel atıkların alıcı ortam olarak görüldüğü ve hoyratça kirletildiği, mitolojik hikayelere konu olan Büyük Menderes Nehri geçmektedir. Büyük Menderes Deltası; Lagünler, tuzcul bataklıklar, çamur düzlükleri, sucul bitkiler ve zengin bir ekosistem oluşturan canlılarla, Batı Anadolu’da korunması öncelikli sulak alanlarımızdandır. Geleneksel bir şekilde yapılan dalyan balıkçılığı, çevre köylerin en önemli geçim kaynakları arasında bulunmaktadır” dedi.



“Dilek Yarımadası, Bafa Gölü ve Latmos (Beşparmak) Dağları arasında devam eden yaban hayatı ekolojisi açısından bir geçit görevi gören Büyük Menderes Deltası’nın deniz bölümünde de, Akdeniz Fokları, Deniz Kaplumbağaları, Yunuslar özgürce yüzerken, zengin türlerin bulunduğu balıklar ve sucul canlılar yer almaktadır” diyen Sürücü, “2500 yıl önce, İon kent devletleri ve Persler arasında geçen, düzenli orduların yaptığı dönemin en büyük savaşına adını veren Lade Adası, günümüzde deltanın sularının çekildiği yerde, tarihi bir kara parçası olarak deltanın orta yerinde durmaktadır.

Delta, Endemik Campanula tomentosa denilen Çan Çiçeği ve kıyı kumullarında yetişen Kum Zambakları gibi birçok önemli bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.

Begonviller ve sardunyalarla süslü taş evleri, dar sokakları, döşeme taşlarla yapılan otantik yollarıyla, Türk ve Rum mimarisinin en güzel örneklerinin görüldüğü Domatia, günümüzdeki adıyla Eskidoğanbey köyü, Ege Bölgesinde görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Köyün içinde, hem Dilek Yarımadasının hem deltanın doğal ve kültürel kaynak değerlerinin tanıtıldığı Milli Parka ait Ziyaretçi Tanıtım Merkezi bulunmaktadır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün projeleri arasında olan, bizim de desteklediğimiz Ekoköy projesinin biran önce hayata geçmesini umuyoruz.

Aydın bölgesinin en önemli sulak alanları, Bafa Gölü, Azap Gölü ve Büyük Menderes Deltası’dır. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’dür.

Çocuklarınızı kendi gelecekleri için mutlaka bir sulak alana götürün. Bu zenginlikleri gelecekte sahip çıkmaları için, sulak alanları görsünler, kuşları gözlesinler, doğayı tanısınlar. Kamu kurumları, yerel yönetimler, muhtarlar, su ürünleri kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Aydın’ın en önemli sulak alanlarından biri olan Azap Gölü’nün Ulusal Sulak Alan ilan edilmesini sağlamışlardır. Bu duyarlı işbirliğinin tüm sulak alanlarımızda devam etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

AYDIN 02 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:43

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